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15:35, 7 октября 2024Силовые структуры

Стало известно об активизации разведспутников США над Россией

Глава СВР Нарышкин: разведспутники США активизировали съемку объектов в России
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Разведывательные спутники США с марта активизировали высокодетальную съемку на российских территориях. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане. Его доклад опубликован на сайте СВР.

По его словам, американская разведка с начала СВО передавала Украине информацию, которая использовалась потом для нанесения ударов по России. Однако с марта съемка российских объектов активизировалась — больший интерес стали представлять территории, граничащие с Украиной.

Нарышкин подчеркнул, что особое внимание США удаляли отслеживанию обстановки в Курской и Белгородской областях.

Ранее глава СВР заявил, что британская спецслужба Ми-6 занималась подготовкой украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины планировали подрыв на российских АЭС.

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      Илона Палей
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