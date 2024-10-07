СВР обвинила Ми-6 в подготовке украинских диверсантов для подрыва энергосистемы России

Глава СВР Нарышкин: Ми-6 готовила украинские ДРГ для подрыва АЭС в России

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Британская спецслужба Ми-6 занималась подготовкой украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины планировали подрыв на российских АЭС. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане. Его доклад опубликован на сайте СВР.

По его словам, Ми-6 и ГУР Украины готовили операцию по подрыву линий электропередачи, которые связывают атомные станции в России с национальной энергосистемой. С этой целью британская разведка занималась систематической подготовкой диверсантов для организации провокаций на российских АЭС.

В СВР также выяснили, что украинские войска готовились захватить Курскую АЭС и заминировать ее. В случае успеха противника Европу накрыла бы экологическая и гуманитарная катастрофа, последствия которой сравнимы с Чернобыльской, отметил Нарышкин.