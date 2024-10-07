В СВР раскрыли план террористической атаки ВСУ на Курскую область с захватом АЭС

Глава СВР Нарышкин: ВСУ планировала захватить и заминировать Курскую АЭС

В Службе внешней разведки (СВР) России выяснили план террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил глава ведомства Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, украинские войска готовились захватить Курскую АЭС и заминировать ее. В случае успеха противника Европу накрыла бы экологическая и гуманитарная катастрофа, последствия которой сравнимы с Чернобыльской.

3 октября глава СВР заявил, что большинство стран Запада услышало жесткое предупреждение Москвы в случае нарушения ими красных линий в вопросах ударов дальнобойным оружием.