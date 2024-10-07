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16:56, 7 октября 2024Интернет и СМИ

Телеведущая расплакалась в прямом эфире из-за рассказа гостя

Кадр: FOX Weather / YouTube

Ведущая прогноза погоды на американском телеканале Fox Weather Марисса Торрес расплакалась в прямом эфире из-за рассказа гостьи. Фрагмент передачи доступен на YouTube.

Эфир был посвящен Меган Драй, которая потеряла семилетнего сына Мику из-за наводнения в штате Северная Каролина. Женщина рассказала, что ее дом оказался затоплен и вместе с ребенком и родителями она забралась на крышу. По словам Драй, в этот момент ее ребенок попросил Бога, чтобы тот спас его. Позднее потоком воды женщину и ее семью смыло, Мику унесло в другом направлении. Она уточнила, что ребенок не выжил.

После того как Драй закончила свою историю, Торрес попыталась сказать ей слова поддержки и расплакалась. Вместо нее продолжил говорить другой ведущий.

Ранее ведущая австралийского телеканала Seven Network Натали Барр заплакала в прямом эфире из-за коллеги, которого не стало. Она поблагодарила журналиста за его работу и призналась, что ей будет его не хватать.

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      Мария Большакова
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