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19:48, 7 октября 2024Силовые структуры

Трех уроженцев Дагестана задержали за организацию экстремистской ячейки

МВД задержало трех уроженцев Дагестана, организовавших экстремистскую ячейку

Кадр: МВД РФ

В Республике Дагестан и Санкт-Петербурге российские силовики провели операцию по задержанию организаторов ячейки экстремистской организации. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным силовиков, с 2018 по 2023 год задержанные организовали работу ячейки запрещенного в России экстремистского объединения. Мужчины занимались пропагандой среди жителей Северного Кавказа идеологии своей группы, воздействуя на их религиозные чувства. В ходе операции было изъято большое количество запрещенной религиозной литературы.

10 июля сообщалось, что Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор пятерым гражданам Таджикистана, готовившим теракты на Урале.

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      Владимир Седов
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