Цукерберг похвастался уникальным Porsche

Цукерберг спроектировал минивэн Porsche на базе внедорожника Cayenne Turbo GT

Соучредитель компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг похвастался новым Porsche собственного дизайна. Подробности публикует Daily Mail.

Миллиардер спроектировал уникальный автомобиль на базе Porsche Cayenne Turbo GT для своей супруги Присциллы Чан. Предприниматель объединился с компанией West Coast Customs, которая базируется в Лос-Анджелесе, чтобы переделать упомянутый внедорожник в минивэн.

Отмечается, что минивэн с механической коробкой передач, который также оборудован электрическими раздвижными дверьми, имеет удлиненную раму.

В сентябре Цукерберг присоединился к эксклюзивному клубу на 200 миллиардов долларов.