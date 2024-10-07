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15:24, 7 октября 2024Ценности

Цукерберг похвастался уникальным Porsche

Цукерберг спроектировал минивэн Porsche на базе внедорожника Cayenne Turbo GT

Фото: @zuck

Соучредитель компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг похвастался новым Porsche собственного дизайна. Подробности публикует Daily Mail.

Миллиардер спроектировал уникальный автомобиль на базе Porsche Cayenne Turbo GT для своей супруги Присциллы Чан. Предприниматель объединился с компанией West Coast Customs, которая базируется в Лос-Анджелесе, чтобы переделать упомянутый внедорожник в минивэн.

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Отмечается, что минивэн с механической коробкой передач, который также оборудован электрическими раздвижными дверьми, имеет удлиненную раму.

В сентябре Цукерберг присоединился к эксклюзивному клубу на 200 миллиардов долларов.

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      Карина Черных
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