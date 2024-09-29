Bloomberg: состояние Цукерберга выросло в шесть раз и достигло 201 млрд долларов

Соучредитель компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг присоединился к эксклюзивному клубу на 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что его состояние выросло в шесть раз после запуска метавселенной. По данным Bloomberg, за 2024 год оно выросло на 73,4 миллиарда долларов и составило 201 миллиарда доллара. Таким образом, он стал четвертым богатейшим человеком, чье состояние достигло этой отметки. «У нас почти 500 миллионов активных пользователей в месяц, и мы еще даже не запустились в некоторых крупных странах», — заявил Цукерберг.

Также в «клуб на 200 миллиардов» входят генеральный директор Tesla и X Илон Маск (272 миллиарда долларов), основатель Amazon Джефф Безос (211 миллиардов долларов) и глава люксового конгломерата LVMH Бернар Арно (207 миллиардов долларов).

Ранее состояние Бернара Арно выросло на 17 миллиардов долларов, после того как власти Китая приняли меры по стимулированию экономики.