Bloomberg: глава LVHM Бернар Арно увеличил состояние на 17 миллиардов долларов

Состояние главы люксового конгломерата LVMH Бернара Арно выросло на 17 миллиардов долларов, после того как власти Китая приняли меры по стимулированию экономики. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, чистый капитал Арно вырос в четверг до 201 миллиарда долларов. Акции его компании LVMH подорожали почти на 10 процентов, так как попытки китайского Политбюро стимулировать экономику дали основания полагать, что в КНР возродится аппетит к предметам роскоши.

Арно, которому сейчас 75 лет, сейчас занимает четвертое место в списке самых богатых людей мира. Его состояние почти полностью связано с 48-процентной долей в LVMH, согласно индексу благосостояния Bloomberg. Однако с начала года акции этого крупнейшего в мире производителя предметов роскоши упали на 7,5 процента. Причина — слабый спрос в Китае.

В середине августа Арно выбыл из тройки самых состоятельных людей мира, и переместился на четвертую строчку. Его место занял соучредитель компании Meta («признана в РФ экстремистской организацией и запрещена») Марк Цукерберг. Капитал последнего, согласно обновленным данным, достиг 188 миллиардов.