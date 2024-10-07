Туристка пошла проверить плачущего ребенка, упала с лестницы и не выжила

Туристка упала с лестницы арендованного на Airbnb дома в Ирландии и не выжила

Туристка из Англии упала с лестницы дома, арендованного на Airbnb во время поездки в Ирландию, и не выжила. Подробностями истории поделилось издание Irish Examiner.

По данным источника, 35-летняя Джесси Лоуренс отдыхала в графстве Мейо с мужем Грэмом и двумя дочерьми четырех и шести лет. Ночью женщина проснулась от плача ребенка, пошла проверить, все ли в порядке, и сорвалась со ступенек.

Супруг Лоуренс услышал крик и шум, а позже обнаружил жену лежащей внизу лестницы с кровоточащей раной головы. Мужчина сразу же вызвал скорую, и туристку отвезли в отделение интенсивной терапии больницы Мейо, но она получила травмы, не совместимые с жизнью.

Уточняется, что полиция провела тщательный осмотр места происшествия и не нашла никаких доказательств причастности к инциденту третьих лиц.

В конце сентября в Грузии российская туристка упала в подземный переход, получила перелом основания черепа и не выжила. Девушка и ее подруга снимались на камеру мобильного телефона и пели песню «В последний раз» ВИА «Веселые ребята».

