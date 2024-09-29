Певшая песню «В последний раз» российская туристка упала в подземный переход и не выжила

Российская туристка упала в подземный переход в Тбилиси и погибла

В Грузии российская туристка упала в подземный переход, получила перелом основания черепа и не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Трагическое происшествие случилось в Тбилиси. Ночью молодая россиянка гуляла с подругой по площади Первой республики в центре города. Они снимали друг друга на камеру мобильного телефона и пели песню «В последний раз» ВИА «Веселые ребята». В какой-то момент одна из них — девушка по имени Арина — оступилась, упала в подземный переход и получила тяжелые травмы головы.

Пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом основания черепа. Спасти россиянку не удалось. По информации Shot, Арина была выпускницей РАНХиГС и приехала в Тбилиси из Москвы.

Ранее сообщалось, что турист из Новой Зеландии упал с балкона отеля на популярном тайском курорте Паттайя. Мужчина получил тяжелые травмы, врачи не смогли спасти его.