У жителей российского города из кранов полилась кола

У жителей Первоуральска из кранов полилась вода, напоминающая по цвету колу

У жителей Первоуральска из кранов полилась вода, напоминающая по цвету колу. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

В пятницу, 4 октября, на канализационной станции затопило машинную шахту. Местный водоканал, желая предотвратить затопление города фекальными водами, решил откачать канализацию и заменить насосы. Однако в воскресенье вновь случился потоп, после которого было принято решение перекрыть водоснабжение. В результате жители Первоуральска более суток провели без воды. Однако утром в понедельник, 7 октября, их ждал неприятный сюрприз — из кранов тонкой струей пошла вода, похожая на колу, с песком, из-за чего на ваннах появились рисунки, напоминающие кофейную гущу. Mash также уточнил, что в районе, где живет мэр, воду дали в шесть вечера воскресенья.

Ранее в этот же день стало известно, что в Североморске квартиру в одной из многоэтажек полностью залило фекалиями из-за прорыва канализации.