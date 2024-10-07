Фекальный коллапс в квартире в российском городе попал на видео

В Североморске квартиру полностью залило фекалиями

В Североморске Мурманской области квартиру в одном из многоэтажных домов полностью залило фекалиями из-за прорыва канализации. Последствия коммунальной аварии попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел в доме №52 на Гвардейской улице. По словам автора видео, жильцы звонили в управляющую компанию и различные аварийные службы, однако никто не взял трубку. «Единая служба предложила нам позвонить либо губернатору, либо в офис президента, других вариантов нам никто не предложил. Вся квартира затоплена, все в продуктах жизнедеятельности всех пяти этажей», — рассказал очевидец.

В администрации города заявили, что все местные УК частные и туда действительно сложно дозвониться. Однако теперь делом займется муниципалитет и прокуратура. На данный момент проводятся проверки.

Ранее в Краснодаре из пожарного гидранта в доме хлынул водопад. Кадры с места происшествия попали в сеть.