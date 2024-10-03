В российском городе в многоэтажке прорвался коммунальный водопад

В Краснодаре из пожарного гидранта в доме хлынул водопад

В одном из домов Краснодара прорвался коммунальный водопад. Кадрами с места событий делится Telegram-канал «Типичный Краснодар».

Авария произошла в микрорайоне Гидростроителей на улице Автолюбителей. Вода с грохотом хлынула из пожарного гидранта и полилась вниз с 17 этажа. Затопив лестничные площадки, потоки воды устремились в квартиры. «Сначала даже не поняли, что за звук из подъезда, пока вода не начала заливаться в квартиру», — вспоминают жильцы. Вскоре вода начала стекать и с балконов высотки прямо на головы прохожих.

В затоплении собственники обвиняют местную управляющую компанию. Как признаются квартировладельцы, доверия к организации они не испытывают. Тем более среди жильцов циркулируют слухи, что в скором времени компания объявит себя банкротом. Горожане оценивают предстоящие расходы на ремонт и готовятся к судебным разбирательствам.

Ранее запуск отопления закончился водопадом в Благовещенске. Управиться с потопом не могут и коммунальщики — авария застигла врасплох местную управляющую компанию.