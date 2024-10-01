В российском городе запуск отопления закончился водопадом

Mash: в Благовещенске после запуска отопления в доме разлился водопад

В Благовещенске запуск отопления в доме закончился потопом — вода хлынула прямо на лестничную площадку. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал Amur Mash.

Авария случилась на улице Трудовой в центре города. На кадрах видно, как потоки воды бегут по лестничным пролетам и стекают на головы жильцов. По словам очевидца, водопад льется прямо с пятого этажа и вскоре потечет из подъезда на улицу. Как сообщает канал, управиться с потопом не могут и коммунальщики — авария застигла врасплох местную управляющую компанию.

Ранее на многолетний водопад в доме пожаловались жильцы дома в Красноярске. По словам собственников, вода из-за прохудившейся кровли льется прямо вплоть до седьмого этажа. В квартирах осыпается потолок, стоит запах сырости и плесени. В июне после ливней дождевая вода потоками хлынула по подъездам двух домов в Кургане.