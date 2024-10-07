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21:58, 7 октября 2024Бывший СССР

В ДНР обнаружили схрон с химическими веществами

Штаб обороны ДНР: у поселка Первомайское нашли схрон с химическими веществами

Фото: Sven Verweij / Unsplash

Вблизи поселка Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружен схрон с оружием и отравляющими химическими веществами. Об этом в Telegram-канале сообщил штаб обороны ДНР.

«Изъято 55 ручных гранат; 36 мин; автомат АК-74 - 1 шт.; патроны к стрелковому оружию - 2300 штук; 4 бутылочных емкости с отравляющим веществом "хлорпикрин"», — говорится в публикации. Химические вещества отправлены в научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации для утилизации.

В штабе добавили, что контрразведчики продолжают оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, а также взрывчатых и химических веществ на освобожденных территориях.

Ранее в одном из населенных пунктов на окраине Луганской народной республики (ЛНР) сотрудниками Росгвардии и ФСБ был обнаружен крупный схрон с оружием и боеприпасами. Место, в котором нашли схрон, оказалось довольно интересным, рассказал офицер спецназа Росгвардии Сергей.

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      Маргарита Пименова
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