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12:15, 27 сентября 2024Силовые структуры

Росгвардия и ФСБ нашли в ЛНР крупный схрон «в интересном месте»

В ЛНР Росгвардия и ФСБ нашли крупный схрон в заброшенном строении

Кадр: Росгвардия

В одном из населенных пунктов на окраине Луганской народной республики (ЛНР) сотрудниками Росгвардии и ФСБ был обнаружен крупный схрон с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Место, в котором нашли схрон, оказалось довольно интересным, рассказал офицер спецназа Росгвардии Сергей. По его словам, все здания находятся вдали от населенного пункта, заросли кустарником и мало что видно, но при этом здесь хороший автомобильный проезд. Для начала был запущен коптер, чтобы все осмотреть, и только после этого пошла поисковая группа, отметил он.

Первый тайник находился в подвале заброшенного здания. Там обнаружены боеприпасы к стрелковому оружию, гранаты и выстрел РПГ. При дополнительном осмотре местности в одной из хозяйственных построек найден более крупный схрон с большим количеством ящиков, в которых находились десять тысяч патронов, 45 различных гранат, 33 гранаты ВОГ-25, семь выстрелов к гранатомету РПГ-7, два килограмма тротила в шашках и другое оружие.

Найденное оружие и боеприпасы, непригодные для использования, уничтожили на месте.

Ранее сообщалось, что Росгвардия обнаружила схрон с оружием натовского производства в Херсонской области.

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      Артем Соколов
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