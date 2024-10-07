В ЕС озадачились поиском новых путей финансирования Украины из-за решения Венгрии

Bloomberg: ЕС начал искать новые пути финансирования Украины из-за вето Венгрии

Европейский союз (ЕС) озадачился поиском новых путей финансирования Украины из-за вето, наложенного Венгрией на предоставление Киеву шести миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Дипломатическое подразделение Евросоюза и Служба внешних связей рассматривают возможность разрешить странам-участницам объединения делать добровольные взносы в Европейский фонд мира. Таким образом, это позволило бы в будущем направлять средства на основе согласия вкладчиков, а не единогласной поддержки всех стран ЕС», — передает агентство.

Авторы материала отметили, что Будапешт уже больше года накладывает вето на подобные инициативы, что «побуждает Евросоюз искать другие пути» финансирования Украины. Сообщается, что европейские послы проведут встречу «для обсуждения деталей нового плана».

29 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может пока разблокировать около шести миллиардов евро военной помощи Украине из-за вето, наложенного властями Венгрии.