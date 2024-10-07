В Госдуме подвели итоги первых месяцев работы Белоусова на посту главы Минобороны

Депутат ГД Иванов о Белоусове на посту главы МО: все меняется в лучшую сторону

В Госдуме оценили эффективность Андрея Белоусова на посту главы Минобороны. Итоги первых месяцев работы министра подвел депутат Госдумы Максим Иванов в подкасте «Законный вопрос», запись которого размещена в сообществе «ДумаТВ» во «ВКонтакте».

Парламентарий отметил значительно возросшую скорость ответов военного ведомства на запросы, а также на качество этих ответов. По его словам, ситуация меняется в лучшую сторону, что подтверждают и участники спецоперации. «Если раньше нам говорили(…), что вы все дураки (…), сейчас такого нет», — пояснил он.

Кроме того, под руководством Белоусова Минобороны стало уделять большое внимание производителям беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, продолжил Иванов. Ведомство «начинает работать более эффективно, более рачительно, нежели когда-то было», заключил депутат.

Ранее Белоусов обратился к российским военнослужащим, установившим контроль над Угледаром в Донецкой народной республике через более чем два года боев. Он заявил, что достичь успеха удалось благодаря мужеству и храбрости солдат и офицеров. Глава Минобороны также сравнил российских военнослужащих с солдатами Красной армии, которые освобождали Донбасс в годы Великой Отечественной войны.