В Киеве прозвучал мощный взрыв

ТАСС: очевидцы сообщили о мощном взрыве в Киеве

В Киеве произошел мощный взрыв и сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Очень мощный взрыв в центральных районах Киева, трясутся окна», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, о работе систем ПВО сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. «По предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе города», — написал он.

Ранее о взрывах в Киеве сообщалось вечером 5 октября. Они произошли на фоне воздушной тревоги.