В Киеве произошли взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости.Live».

«Взрывы слышны в Киеве», — говорится в сообщении украинского издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве и десяти областях страны.

Ранее глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил о повреждении инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона. Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

27 сентября в Вооруженных силах Украины сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Сумской области. Также тогда сообщалось о повреждении одного промышленного объекта в Шосткинском районе.