В Кремле связали назначение нового посла России с выборами в США

Ушаков: нового посла России логичнее назначить после президентских выборов в США

Нового посла России в Вашингтоне логичнее назначить после президентских выборов в США 5 ноября. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает Shot.

Он подчеркнул, что сроки назначения не имеют никакого значения, но в США в скором времени появится новый глава российской дипмиссии.

5 октября Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла России в США. 6 октября дипломат вернулся в Москву. Антонов занял должность в качестве посла России в США в августе 2017 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также прокомментировал назначение нового посла России в США. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона своевременно назначит нового главу своей дипмиссии в США.