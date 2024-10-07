В Кремле высказались об итогах миссии бывшего посла в США

Ушаков: бывший посол Антонов успешно выполнил свою миссию в США

Бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов успешно выполнил свою миссию в США. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Он успешно выполнил свою миссию», — заявил Ушаков.

Помощник президента добавил, что в настоящее время пришла очередь «другого человека, который будет назначен на этот важный пост».

5 октября Антонов завершил миссию в качестве посла России в США. 6 октября дипломат вернулся в Москву.

Антонов занимал должность посла России в Вашингтоне с августа 2017 года.