В Кремле высказались об итогах миссии бывшего посла в США

Бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов успешно выполнил свою миссию в США. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
«Он успешно выполнил свою миссию», — заявил Ушаков.
Помощник президента добавил, что в настоящее время пришла очередь «другого человека, который будет назначен на этот важный пост».
5 октября Антонов завершил миссию в качестве посла России в США. 6 октября дипломат вернулся в Москву.
Антонов занимал должность посла России в Вашингтоне с августа 2017 года.