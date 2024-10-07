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14:18, 7 октября 2024Силовые структуры

В МВД узнали о новой схеме мошенников по обману россиян с помощью фальшивых приказов ФСБ

МВД РФ: мошенники стали использовать поддельные приказы ФСБ для обмана граждан

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники стали использовать для обмана россиян фальшивые приказы ФСБ. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Telegram-канале киберполиции России.

В ведомстве рассказали о криминальной схеме преступников. Жертве поступает в нерабочее время звонок или сообщение якобы от руководителя, который сообщает, что в ближайшее время с гражданином свяжется «куратор от силовиков» или «представитель вышестоящей компании, головного офиса». Для убедительности мошенники используют дипфейки, созданные нейросетями, которые полностью копируют голос или изображение, подменяют телефонные номера и фальшивые документы.

Далее подставной начальник убеждает жертву перевести деньги или раскрыть важную информацию под предлогом важности поставленной задачи, срочности, секретности и больших рисков для компании.

В МВД призвали россиян к бдительности и предупредили о необходимости обрывать связь с неизвестными, выдвигающими странные требования, и связываться с руководством по стандартной связи для проверки.

5 октября в Роскачестве сообщили, что мошенники стали применять новую схему обмана, которая заключается в том, что они пишут пользователям мессенджеров из поддельных профилей популярных сервисов доставки.

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      Любовь Ширижик
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