Россиян предупредили о притворяющихся службами доставки мошенниках

Роскачество: мошенники стали использовать поддельные профили сервисов доставки

Мошенники стали применять новую схему обмана, которая заключается в том, что они пишут пользователям мессенджеров из поддельных профилей популярных сервисов доставки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.

Как правило, злоумышленники делают вид, что пишут из официального профиля СДЭК, «Яндекс Доставки» или Delivery Club в мессенджере WhatsApp. Они сообщают россиянину, что его заказ готов к доставке. Для получения «подробной информации» они присылают ему фишинговую ссылку, которая ведет на поддельный сайт официального сервиса. Там пользователя убеждают ввести номер карты, ФИО и пароль от онлайн-банка.

Ранее сообщалось, что мошенники стали донимать россиян в мессенджере Telegram. Проходимцы убеждают своих жертв перейти в специальные чат-боты якобы для записи к доктору. После этого человек получает фишинговую ссылку и попадает на сайт, где от него опять-таки требуют поделиться личными данными, которые аферист может использовать для преступных целей.