Россиян предупредили о схеме мошенников в Telegram

Депутат Госдумы Немкин сообщил о схеме мошенников в Telegram с записью к врачу

Мошенники атакуют россиян в мессенджере Telegram под предлогом записи к врачу с целью получения доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги», предупредил член комитета Государственной Думы по информационной политике, депутат Антон Немкин. Он рассказал РИА Новости, что злоумышленники представляются специалистами системы ЕМИАС.

Аферисты предлагают жертвам перейти в специальные чат-боты якобы для записи к врачу. После этого через бот мошенники присылают пользователю фишинговую ссылку на фейковый портал. Если человек введет на таком портале свои данные, он передаст информацию злоумышленнику.

«Мошенники часто пытаются завоевать доверие, представляясь официальными представителями компаний, благотворительных организаций или даже знакомыми. Никогда не отправляйте через Telegram свои пароли, банковские данные, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию, особенно если ее требуют под подозрительным предлогом», — призвал парламентарий.

Депутат также посоветовал проверять подлинность контактов и каналов. У официальных аккаунтов обычно имеется значок верификации в виде синей галочки. Кроме того, Немкин порекомендовал россиянам включить функцию двухфакторной аутентификации в Telegram, чтобы добавить дополнительный уровень защиты при входе в аккаунт.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества. Так, злоумышленники стали использовать замаскированные под ЦБ или МВД фишинговые сайты.