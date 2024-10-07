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03:10, 7 октября 2024Мир

В ООН заявили об угрозе безопасности миротворцев из-за Израиля

NYT: Израиль подверг миротворцев ООН опасности из-за операции против «Хезболлы»

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подвергает миротворцев ООН опасности, разместив свои позиции рядом с миссией ООН на время сухопутной операции против сил движения «Хезболла» в Ливане. Об этом пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на представителей организации и Израиля.

«Неприемлемо ставить под угрозу безопасность миротворцев ООН, выполняющих свои задачи, порученные Советом Безопасности», — отметил представитель ООН по миротворческим миссиям Ник Бирнбэк.

Представители Временных силы ООН в Ливане подчеркнули, что Израиль призвал миротворцев передислоцироваться перед началом операции. Однако он получил отказ, и теперь проблема обсуждается в штаб-квартире ООН и с ЦАХАЛ.

1 октября Израиль начал проводить сухопутную операцию против «Хезболлы» в Ливане. В результате операции погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал участников конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке.

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      Марина Совина
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