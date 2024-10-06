Генсек ООН обратился к участникам конфликта на Ближнем Востоке

Гутерриш призвал «прекратить страдания» на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш накануне годовщины вторжения ХАМАС в Израиль призвал участников конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке. Об этом генсек заявил в своем обращении, его слова приводит ТАСС.

«Пора освободить заложников. Пора сложить оружие. Пора положить конец страданиям, охватившим регион. Настало время мира, международного права и справедливости. Организация Объединенных Наций всецело привержена достижению этих целей», — сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что ХАМАС должны допустить представителей Красного Креста к заложниками. Кроме того, всем участникам конфликта стоит предпринять усилия, способствующие мирному урегулированию, заключил генсек.

1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами КСИР в Ливане.