Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:15, 6 октября 2024Мир

Генсек ООН обратился к участникам конфликта на Ближнем Востоке

Гутерриш призвал «прекратить страдания» на Ближнем Востоке
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш накануне годовщины вторжения ХАМАС в Израиль призвал участников конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке. Об этом генсек заявил в своем обращении, его слова приводит ТАСС.

«Пора освободить заложников. Пора сложить оружие. Пора положить конец страданиям, охватившим регион. Настало время мира, международного права и справедливости. Организация Объединенных Наций всецело привержена достижению этих целей», — сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что ХАМАС должны допустить представителей Красного Креста к заложниками. Кроме того, всем участникам конфликта стоит предпринять усилия, способствующие мирному урегулированию, заключил генсек.

1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами КСИР в Ливане.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Большой удар под дых Москве». На Украине призвали «перенести войну в Беларусь»

      Самолет загорелся во время посадки и попал на видео

      В США заявили об очередном шансе Зеленского показать «план победы»

      Израиль заявил об ударах по школе и мечети в секторе Газа

      «Мисс Россия-2024» поделилась своими планами

      На правом берегу Днепра заметили западные танки и БМП Bradley

      В Британии раскрыли реакцию США на «план победы» Зеленского

      В Анголе столкнулись с трудностями из-за российских алмазов

      Бывшего депутата Тверской гордумы арестовали

      Генсек ООН обратился к участникам конфликта на Ближнем Востоке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше