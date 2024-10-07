Geo: в Пакистане прогремел взрыв у международного аэропорта имени Джинны

Взрыв произошел рядом с международным аэропортом имени Джинны в городе Карачи в Пакистане. Об этом сообщил телеканал Geo.

В результате «мощного взрыва» у аэропорта погиб как минимум один человек, еще несколько человек получили ранения. Согласно предварительным данным, взорвалась автоцистерна, за чем последовало возгорание автомобилей, расположенных поблизости.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и пожарные. Власти подозревают, что сработало самодельное взрывное устройство. Отмечается, что взрыв слышали в разных районах Карачи.

Ранее в Международном аэропорту Варшавы имени Фридерика Шопена произошел взрыв в камере сортировки багажа. По данным источника, взорвался чемодан одного из путешественников, летевшего в Вену. В нем находились образцы биологического материала для исследования и сухой лед.