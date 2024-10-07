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18:31, 7 октября 2024Экономика

В Петербурге жираф упал на детей

На юге Петербурга фигура жирафа упала на детей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: nadtochiy / Shutterstock / Fotodom

На юге Петербурга фигура жирафа упала на детей. Внимание на ситуацию со ссылкой на местную жительницу обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Инцидент произошел в Московском районе на детской площадке, расположенной у дома на улице Гагарина, 35. По словам местной жительницы, деревянная фигура, служившая турником для детей, рухнула и едва не придавила двоих детей. Тяжелых травм удалось избежать лишь благодаря расположенной на жирафе баскетбольной корзине, а также тому, что дети успели увернуться. На снимках, сделанных женщиной, видны прогнившие «ноги» фигуры, которые оторвались от креплений, а также деформированное от удара о землю кольцо. Петербурженка спросила у журналистов и других жителей города, куда ей стоит пожаловаться на случившееся.

В конце сентября стало известно, что в Челябинске упал лифт, в котором в тот момент ехал ребенок.

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      Полина Кислицына
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