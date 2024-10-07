В Петербурге жираф упал на детей

На юге Петербурга фигура жирафа упала на детей

На юге Петербурга фигура жирафа упала на детей. Внимание на ситуацию со ссылкой на местную жительницу обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Инцидент произошел в Московском районе на детской площадке, расположенной у дома на улице Гагарина, 35. По словам местной жительницы, деревянная фигура, служившая турником для детей, рухнула и едва не придавила двоих детей. Тяжелых травм удалось избежать лишь благодаря расположенной на жирафе баскетбольной корзине, а также тому, что дети успели увернуться. На снимках, сделанных женщиной, видны прогнившие «ноги» фигуры, которые оторвались от креплений, а также деформированное от удара о землю кольцо. Петербурженка спросила у журналистов и других жителей города, куда ей стоит пожаловаться на случившееся.

В конце сентября стало известно, что в Челябинске упал лифт, в котором в тот момент ехал ребенок.