Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:33, 30 сентября 2024Экономика

В российском городе упал лифт с ребенком внутри

В Челябинске упал лифт с ребенком внутри

Кадр: Telegram-канал Прокуратура Челябинской области

В Челябинске в многоквартирном доме упал лифт, внутри которого в тот момент находился ребенок. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Университетской Набережной, 109. Инцидент с лифтом произошел в субботу, 28 сентября. По словам одной из жительниц дома, сосед, 12-летний мальчик, предупредил ее, что заходить в лифт опасно — он падает. «Вижу, прям напуганный, бледный. Села поговорить с ним. Рассказал, что, как обычно, зашел в подъезд, вызвал лифт до нужного этажа, лифт поднялся до 13-го этажа — и резко упал вниз до седьмого этажа. Остановился, и медленно открылись двери», — сказала женщина.

По факту происшествия прокуратура начала проверку. Специалисты проверят исполнение норм жилищного законодательства и дадут оценку работе управляющей компании, обслуживающей дом, а также действиям должностных лиц, которые несут ответственность за исправное состояние лифтового оборудования.

Ранее в сентябре стало известно, что российский школьник сломал позвоночник из-за свалки у дома.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В России поднимут пенсии. Когда произойдут изменения и кого затронут?

      В ДНР подросток стал жертвой обстрела со стороны ВСУ

      Новак назвал сбалансированную цену нефти

      В КНДР объяснили необходимость в ядерном оружии

      Подмосковную школу проверят после скандала с обмочившимся в классе четвероклассником

      В США заявили об отсутствии «магического средства» для Киева

      В российском городе упал лифт с ребенком внутри

      Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа продолжать поддерживать Украины

      В российском регионе потребовали снести более тысячи домов из-за фонтанов

      В России раскрыли максимальный размер пособия по беременности в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше