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13:09, 7 октября 2024Россия

В России громящих свежие могилы бойцов СВО коров сняли на видео

Под Томском женщина прогнала пришедших на могилы бойцов СВО коров и сняла видео

Кадр: Telegram-канал «Томск с огоньком»

В Томской области женщина прогнала с кладбища коров, громивших свежие могилы участников специальной военной операции (СВО). Снятое ею видео опубликовал Telegram-канал «Томск с огоньком».

На кадрах видно гуляющих между могил животных. Одна корова бодает ритуальные венки в цветах российского триколора. «Смотрите, что делают», — произносит автор видео и отгоняет скот. «Вот у нас как на кладбище, где захоронены бойцы», — добавляет она.

На записи видно, что могилы солдат свежие. Об этом свидетельствуют хорошо сохранившиеся верни и временные кресты.

Ранее в Свердловской области неизвестные сожгли могилу участника СВО. «Прости, дядя, не за это ты боролся», — написали родственники военнослужащего в соцсетях. Они считают, что поджог был умышленным.

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      Алан Босиков
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