В российском регионе сожгли могилу ветерана СВО

В Свердловской области сожгли могилу ветерана СВО

В Свердловской области неизвестные сожгли могилу 43-летнего ветерана специальной военной операции (СВО) на Украине Владимира Кожевникова. Родственники просят полицию возбудить уголовное дело, пишет URA.RU.

По данным издания, военный был награжден медалями «За храбрость» II степени и «За службу в военной разведке».

«Прости, дядя, не за это ты боролся», — написали родственники военного на личных страницах в социальных сетях.

Близкие считают, что поджог был умышленным, назвав произошедшее не просто осквернением могилы героя, а дискредитацией Российской армии и СВО. Полиция уже проводит проверку по факту поджога.

Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области осквернили захоронения двух участников специальной военной операции — на одной из них сожгли венки, а на другой — вырвали крест, сломали ограду, разорвали флаг, а также разбросали цветы, фуражку и портрет.