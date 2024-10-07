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15:54, 7 октября 2024Моя страна

В России предложили способ лечения ран с помощью ДНК

Ученые НИУ БелГУ предложили использовать молекулы ДНК для лечения ран

Фото: Matthias Bein / Globallookpress.com

Ученые НИУ БелГУ предложили лечить раны с использованием генотерапевтических конструкций. Как сообщает РИА Новости, специалисты придумали, как использовать плазмиды — молекулы ДНК, которые ускоряют процесс ранозаживления.

«Генная терапия направлена на доставку генетического материала в клетки пациента, а именно — в область раны или сосудистого повреждения. В нашем случае это будет изменять выработку ряда факторов, участвующих в заживлении ран и восстановлении тканей», — объяснила доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии Медицинского института НИУ БелГУ Дарья Костина.

Ученые уже провели две серии экспериментов. Они смоделированы травмы у крыс и ишемию у мышей. Затем животным вводили в область повреждений искусственно синтезируемые плазмиды. Эксперимент показал, что это ускоряет заживление ран при оптимальном профиле безопасности, одновременно снижая риск отсроченных осложнений, в том числе формирующихся в периферической нервной системе.

Этот метод можно применять и на человеке. Как рассказала Костина, одно из направлений разработки направлено на коррекцию последствий ишемических повреждений.

Ранее сообщалось, что ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) начали разрабатывать биосенсор, который позволит выявлять болезни крови. Устройство будет определять состав крови по скорости испарения капли. Отмечается, что сенсор покрыт графеном — чувствительным одноатомным слоем графита.

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