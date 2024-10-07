В России предложили способ лечения ран с помощью ДНК

Ученые НИУ БелГУ предложили использовать молекулы ДНК для лечения ран

Ученые НИУ БелГУ предложили лечить раны с использованием генотерапевтических конструкций. Как сообщает РИА Новости, специалисты придумали, как использовать плазмиды — молекулы ДНК, которые ускоряют процесс ранозаживления.

«Генная терапия направлена на доставку генетического материала в клетки пациента, а именно — в область раны или сосудистого повреждения. В нашем случае это будет изменять выработку ряда факторов, участвующих в заживлении ран и восстановлении тканей», — объяснила доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии Медицинского института НИУ БелГУ Дарья Костина.

Ученые уже провели две серии экспериментов. Они смоделированы травмы у крыс и ишемию у мышей. Затем животным вводили в область повреждений искусственно синтезируемые плазмиды. Эксперимент показал, что это ускоряет заживление ран при оптимальном профиле безопасности, одновременно снижая риск отсроченных осложнений, в том числе формирующихся в периферической нервной системе.

Этот метод можно применять и на человеке. Как рассказала Костина, одно из направлений разработки направлено на коррекцию последствий ишемических повреждений.

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