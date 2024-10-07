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08:51, 7 октября 2024Мир

В США выразили уверенность в ударе Израиля по ядерным объектам Ирана

Bloomberg: Израиль нанесет удар по крайней мере по одному ядерному объекту Ирана

Фото: Israeli Army / Reuters

Израиль нанесет удар по крайней мере по одному ядерному объекту Ирана. Об этом заявил бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Гольф Гофф, служивший на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

«Президент США Джо Байден вышел и заявил, что не поддерживает удары по иранской ядерной программе. Я не думаю, что израильтяне последуют этому примеру», — сказал он.

По словам эксперта, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесет удар по крайней мере по одному ядерному объекту, чтобы просто напомнить иранцам, что они могут это сделать. «И поэтому, если когда-либо и была причина для Ирана пойти и разработать ядерное оружие, то это, вероятно, будет результатом израильского удара по Ирану», — заключил Гофф.

Ранее председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер призвал Вашингтон не препятствовать возможному нанесению Израилем удара по ядерным объектам Ирана. Он также напомнил о словах Байдена о том, что США не должны позволить Ирану получить ядерное оружие,

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      Виктория Кондратьева
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