В СВР назвали цель организации терактов Киева в России

Нарышкин: Киев организует теракты в России для дестабилизации общества

Киев организует теракты в России, чтобы дестабилизировать общество. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

По его словам, не имея шансов добиться стратегического успеха, украинские власти организуют теракты на территории России, в расчете дестабилизировать общество. Он также отметил, что Киев и его «западные кураторы» развернули против России и ее народа «настоящую террористическую войну».

«Украина и ее западные кураторы развернули против нашей страны, нашего народа настоящую террористическую войну. Не имея шансов добиться стратегического успеха на ТВД, режим Зеленского занимается организацией терактов на российской территории в расчете деморализовать и дестабилизировать общество», — сказал глава российской разведки.

Ранее Нарышкин заявил, что в СВР выяснили план террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. По его словам, украинские войска готовились захватить Курскую АЭС и заминировать ее.