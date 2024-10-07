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19:34, 7 октября 2024Силовые структуры

В военкомат для постановки на учет доставили 280 мигрантов с гражданством России

В хостеле Домодедово силовики нашли 280 мигрантов, не вставших на воинский учет

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье правоохранительные органы провели рейд в хостеле и общежитиях по выявлению иностранцев, получивших гражданство России, но решивших не исполнять законодательство, которое обязывает всех явиться в военкомат и пройти регистрацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

В результате оперативных мероприятий силовики нашли в хостеле Домодедово 280 новых российских граждан, которые не встали на учет в военкомате. Также были задержаны 25 мигрантов, незаконно находившихся на территории России.

Все уклонисты доставлены в военный комиссариат. Нелегалы задержаны.

Ранее сообщалось, что во время рейда по двум российским вокзалам иностранных работников уличили в нарушениях.

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      Артем Соколов
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