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09:43, 7 октября 2024Силовые структуры

Во время рейда по двум российским вокзалам иностранных работников уличили в нарушениях

В Татарстане полиция выявила нелегальных мигрантов в ходе рейда по 2 вокзалам

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Татарстане полиция уличила восьмерых иностранцев, которые работают на двух вокзалах Казани, в нарушениях миграционного законодательства России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

В отношении них составлены административные протоколы по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ. Все материалы направлены в суд для решения вопроса о выдворении мигрантов за пределы страны.

В ведомстве рассказали, что мигранты работали в России без разрешительных документов и нарушили правила въезда на территорию страны, поскольку приехали под видом туристов. Сейчас силовики ищут юридических лиц, представители которых не проверили законность работы иностранцев. Их также привлекут к административной ответственности.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что за восемь месяцев 2024 года иностранцы совершили в России более 26 тысяч преступлений. Там заявили, что практически в три раза увеличилось число преступлений, совершенных «нелегалами» — с 2880 до 8059.

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