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14:30, 7 октября 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится возможность выбирать оформление для личных чатов и групп

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция. Об этом говорится в сообщении портала WABetaInfo.

Отмечается, что у пользователей появится возможность выбирать темы для личных и групповых чатов. При этом оформление можно будет установить как для всех чатов, так и для каждого по отдельности. Как отмечается в материале, благодаря нововведению пользователям будет проще переключаться между личными и рабочими чатами.

По данным WABetaInfo, в мессенджере будет доступно 22 темы и 22 цвета для оформления чата на выбор. Новая функция будет доступна пользователям устройств на базе операционной системы iOS в бета-версии приложения.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится еще одна новая функция. Пользователи смогут самостоятельно определять, будут ли они получать уведомления обо всех сообщениях из групповых чатов.

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      Мария Большакова
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