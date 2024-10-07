Виктор Бут прокомментировал обвинения о новой сделке по продаже оружия

Бут: статья WSJ о продаже оружия хуситам является вбросом ко дню рождения Путина

Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал обвинения из статьи американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) о новой сделке по продаже оружия хуситам и заявил, что эта статья является вбросом ко дню рождения президента России Владимира Путина.

«Если мы посмотрим на заголовок статьи, а она подчеркнуто названа "Путинский торговец оружием", и, естественно, мы понимаем, что данный вброс был специально приурочен ко дню рождения нашего президента Владимира Путина», — заявил российский депутат, также назвав WSJ «политически-ангажированной газетой».

Ранее WSJ опубликовала материал, в котором говорится, что россиянин Виктор Бут, который ранее содержался в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием и был возвращен в Россию в ходе обмена заключенными, якобы участвовал в переговорах с представителями движения йеменской исламской радикальной группировки «Ансар Аллах» о продаже автоматов хуситам.