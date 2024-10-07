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12:14, 7 октября 2024Мир

На Западе заявили о возвращении Виктора Бута на рынок торговли оружием

WSJ: россиянин Виктор Бут участвовал в переговорах с хуситами о продаже оружия

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Россиянин Виктор Бут, который ранее содержался в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием и был возвращен в Россию в ходе обмена заключенными, участвовал в переговорах с представителями движения йеменской исламской радикальной группировки «Ансар Аллах» о продаже оружия. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, Бут уже заключил сделку с хуситами на сумму 10 миллионов долларов, она подразумевает поставки штурмовых винтовок АК-74 и АКМ в Йемен к концу октября этого года, объемы поставок остаются неизвестными.

Виктор Бут вернулся в Россию 8 декабря 2022 года из США, где находится в одной из тюрем по обвинению в сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в аэропорту Шереметьево за попытку провезти в страну наркотики.

С сентября 2023 года Бут является депутатом Законодательного собрания Ульяновской области от партии ЛДПР.

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