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12:28, 7 октября 2024Интернет и СМИ

VK Музыка выпустила крупнейшее за 17 лет обновление

VK Музыка выпустила крупнейшее обновление сервиса за 17 лет, включая редизайн

Фото: Vitaly Gariev / Unsplash

VK Музыка выпустила крупнейшее за 17 лет работы сервиса обновление. Об этом стало известно из пресс-релиза, имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

Главным изменением стал редизайн одноименного приложения и музыкального раздела «ВКонтакте», оформленные в одном стиле. Благодаря единому интерфейсу навигация для пользователей станет более простой и понятной. Теперь на главном экране сервиса представлено два раздела: VK Микс с рекомендациями и «Мои треки», где будет находиться личная коллекция композиций пользователя. При этом переключаться между разделами можно будет одним свайпом.

Помимо этого обновился плеер, система рекомендаций, настройки в VK Микс и ключевые разделы. Так, система рекомендации стала точнее. Разработчики улучшили алгоритм, подстраивающийся под вкусы пользователя, благодаря чему сохранения треков из VK Микс в личные плейлисты выросли на 40 процентов.

Еще одна новая особенность — подбор треков по настроению. Теперь сервис позволяет подбирать композиции в зависимости от того, «грустно» ли пользователю, «спокойно», «активно» или «радостно», а может его настроение «любовь». Кроме того, можно отсортировать рекомендации по популярности треков и языку исполнения.

Необычным нововведением стал эффект гироскопа на главном экране. Анимация взаимодействует с поворотом экрана гаджета, а интерфейс повторяет движения пользователя.

Ранее VK Видео представила обновленный видеоредактор. Теперь авторы смогут редактировать ролики после загрузки, создавать клипы из длинных видео в пару кликов, а также прикреплять клипы к длинным видео для промо.

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