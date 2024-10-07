VK Музыка выпустила крупнейшее за 17 лет обновление

VK Музыка выпустила крупнейшее обновление сервиса за 17 лет, включая редизайн

VK Музыка выпустила крупнейшее за 17 лет работы сервиса обновление. Об этом стало известно из пресс-релиза, имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

Главным изменением стал редизайн одноименного приложения и музыкального раздела «ВКонтакте», оформленные в одном стиле. Благодаря единому интерфейсу навигация для пользователей станет более простой и понятной. Теперь на главном экране сервиса представлено два раздела: VK Микс с рекомендациями и «Мои треки», где будет находиться личная коллекция композиций пользователя. При этом переключаться между разделами можно будет одним свайпом.

Помимо этого обновился плеер, система рекомендаций, настройки в VK Микс и ключевые разделы. Так, система рекомендации стала точнее. Разработчики улучшили алгоритм, подстраивающийся под вкусы пользователя, благодаря чему сохранения треков из VK Микс в личные плейлисты выросли на 40 процентов.

Еще одна новая особенность — подбор треков по настроению. Теперь сервис позволяет подбирать композиции в зависимости от того, «грустно» ли пользователю, «спокойно», «активно» или «радостно», а может его настроение «любовь». Кроме того, можно отсортировать рекомендации по популярности треков и языку исполнения.

Необычным нововведением стал эффект гироскопа на главном экране. Анимация взаимодействует с поворотом экрана гаджета, а интерфейс повторяет движения пользователя.

Ранее VK Видео представила обновленный видеоредактор. Теперь авторы смогут редактировать ролики после загрузки, создавать клипы из длинных видео в пару кликов, а также прикреплять клипы к длинным видео для промо.