Власти Грузии назвали приоритетом урегулирование отношений с Россией

Премьер Грузии Кобахидзе назвал приоритетом урегулирование отношений с РФ

Приоритетом правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» является урегулирование отношений с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ являются наиважнейшим приоритетом», — сказал он.

В конце сентября глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова помочь Грузии нормализовать отношения с Абхазией и Южной Осетией, если стороны будут заинтересованы в этом. Тбилиси честно оценивает прошлое и открыто заявляет о желании «исторического примирения», обратил внимание министр иностранных дел.

Ранее Кобахидзе допустил, что в Грузии откроется второй фронт против России, если оппозиция победит на парламентских выборах.