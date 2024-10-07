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13:25, 7 октября 2024Интернет и СМИ

Врач назвал провоцирующую гипертонию популярную группу препаратов

Врач Мясников заявил, что прием антидепрессантов провоцирует развитие гипертонии

Фото: Duet PandG / Ftotodom / Shutterstock

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что прием антидепрессантов провоцирует развитие гипертонии. Выпуск, в котором доктор назвал приводящую к повышению давления популярную группу препаратов, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что антидепрессанты входят в список лекарственных препаратов, которые не рекомендуются к приему гипертоникам. «Антидепрессанты задерживают воду, очень многие антидепрессанты ведут к набору веса и приводят к повышению давления», — отметил доктор.

По словам специалиста, повышает давление у гипертоников также прием нестероидных противовоспалительных препаратов, которые задерживают в организме воду, а также использование сосудосуживающих капель.

Ранее терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали способ снизить уровень давления без препаратов. Медики рассказали, что использование ручного эспандера помогает нормализовать его.

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      Олег Давыдов
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