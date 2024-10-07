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00:10, 7 октября 2024Наука и техника

Предложено существование нового класса частиц

arXiv: предложено существование нового класса частиц темной материи

Фото: Unsplash

Ученые Института теоретической физики в Мадриде предположили существование нового класса частиц, известных как WIMP (слабо взаимодействующие массивные частицы). Об этом сообщается в статье, опубликованной на сайте arXiv.

Согласно результатам исследования, обнаружение антиядер в космических лучах связано с возможным аннигилированием WIMP. Аннигиляция — это процесс, при котором две частицы темной материи взаимно уничтожаются, высвобождая энергию и другие частицы.

Для проверки гипотезы ученые использовали данные эксперимента AMS-02, размещенного на Международной космической станции. Этот эксперимент фиксирует космические лучи, и недавние наблюдения показали неожиданно высокое количество антиядер, особенно антигелия. Согласно расчетам, стандартные взаимодействия космических лучей не могли бы создать такое количество античастиц.

Исследование показало, что количество обнаруженных частиц антигелия значительно превышает предсказания, основанные на известных астрофизических явлениях. Это может указывать на существование WIMP или еще более экзотических частиц, которых на настоящий момент не наблюдались.

Однако данные также указывают на то, что предложенные модели WIMP могут объяснить только часть наблюдений. Например, обнаружение антигелия-4, более тяжелого изотопа, требует пересмотра существующих теорий и добавления новых, более сложных частиц.

Таким образом, хотя существование WIMP не исключено, ученым предстоит провести дополнительные наблюдения и пересмотреть теоретические модели, чтобы лучше понять эти странные явления и, возможно, найти ключ к разгадке природы темной материи.

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      Александр Еникеев
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