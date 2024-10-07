Юрист оценила риск штрафов за использование устройств за рулем

Лебедева заявила об отсутствии штрафов за навигатор после поправок в ПДД

Юристы прокомментировали предложение Минтранса запретить использование устройств, включая смартфоны и планшеты, отвлекающих внимание водителей за рулем и использующихся «для просмотра видео в процессе движения». Об этом эксперты высказались в беседе с РБК.

Адвокат Екатерина Лебедева оценила риск штрафов за использование устройств за рулем и заверила, что водителям не стоит беспокоиться о навигаторе в машине.

«Сразу же стоит сказать, что опасаться нечего, за использование в машине навигационных систем наказывать никто не будет. С единственной оговоркой — если их применение соответствует ряду обязательных условий», — заявила она.

Ранее в России захотели ввести новые штрафы для водителей. В Минтрансе предложили запретить водителям «пользоваться во время движения каким-либо устройством, ‎не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления машиной во время движения».