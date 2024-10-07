Москвичам спрогнозировали первые заморозки

Синоптик Шувалов: первые заморозки в Москве наступят в конце недели

Первые заморозки наступят в Москве уже в конце недели, но не затянутся надолго. Таким прогнозом с NEWS.ru поделился руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

Как рассказал синоптик, в понедельник, 7 октября, столбики термометров будут держаться на отметке в 16-18 градусов тепла. Однако со вторника воздух начнет стремительно остывать. Вместе с тем в регион придут обильные осадки. В среду Москва окажется под влиянием тыловой части циклона, и температура составит не выше плюс 10 градусов.

Есть в этом и свои плюсы, подчеркнул специалист. Так, благодаря облачной погоде ночью не похолодает ниже нуля градусов. Кроме того, жители мегаполиса ощутят скачки давления: к среде атмосферное давление снизится, а с середины недели вновь пойдет на повышение, причем значительное, добавил собеседник портала.

Ранее столичным жителям предсказали первый снегопад. По сведениям метеоролога Татьяны Поздняковой, снег москвичи увидят уже во второй половине октября, но, как ожидается, он мгновенно растает.