Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:46, 7 октября 2024Экономика

Москвичам спрогнозировали первые заморозки

Синоптик Шувалов: первые заморозки в Москве наступят в конце недели

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Первые заморозки наступят в Москве уже в конце недели, но не затянутся надолго. Таким прогнозом с NEWS.ru поделился руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

Как рассказал синоптик, в понедельник, 7 октября, столбики термометров будут держаться на отметке в 16-18 градусов тепла. Однако со вторника воздух начнет стремительно остывать. Вместе с тем в регион придут обильные осадки. В среду Москва окажется под влиянием тыловой части циклона, и температура составит не выше плюс 10 градусов.

Есть в этом и свои плюсы, подчеркнул специалист. Так, благодаря облачной погоде ночью не похолодает ниже нуля градусов. Кроме того, жители мегаполиса ощутят скачки давления: к среде атмосферное давление снизится, а с середины недели вновь пойдет на повышение, причем значительное, добавил собеседник портала.

Ранее столичным жителям предсказали первый снегопад. По сведениям метеоролога Татьяны Поздняковой, снег москвичи увидят уже во второй половине октября, но, как ожидается, он мгновенно растает.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это средневековые подходы». Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики в России

      В Петербурге жираф упал на детей

      Москву зальют дожди

      Жена 38-летнего мужчины с деменцией рассказала о первых признаках болезни

      Беспилотник ВСУ попытался атаковать российский регион

      Нигер поздравил Путина рэпом

      Названы негативные эффекты отопительного сезона

      В России рассказали о ценности обломков «Охотника» для США

      Президент Таджикистана прибыл в Москву

      Популярная актриса забрала себе нижнее белье со съемок «Эйфории»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше