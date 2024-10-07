Зеленский рассказал о совершенствовании «плана победы»

Зеленский: Киев усовершенствует план победы и сделает его публичным

Владимир Зеленский рассказал о том, что его «план победы» сначала будет представлен партнерам, усовершенствован, а лишь затем обнародован. Об этом президент Украины сообщил в своем вечернем обращении, передает «Страна.ua».

«Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране», — сообщил Зеленский.

По его словам, сейчас он ожидает ответа от команды в Вашингтоне, работающей над военными и политическими деталями плана.

Ранее Владимир Зеленский отправил в США начальника генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьера Ольгу Стефанишину. Делегация направлена в Вашингтон для обсуждения «плана победы» перед его презентацией на встрече в формате «Рамштайн».

