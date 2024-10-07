Знатоки из «Что? Где? Когда?» не ответили на простой вопрос и разозлили зрителей

Команда знатоков «Что? Где? Когда?» не ответила на вопрос о реке Буриганге

Команда знатоков во главе с Андреем Козловым не смогла ответить на первый вопрос игры «Что? Где? Когда?» и разозлила этим пользователей сети. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Выпуск начался с вопроса от телезрителя из Перми. «Перед вами река Буриганга в республике Бангладеш. Растение водяной гиацинт, или, как его называют, зеленая чума, периодически покрывает плотным ковром всю поверхность воды. В это время перебраться с берега на берег становится практически невозможно. Каким образом местные лодочники зарабатывают в период размножения зеленой чумы?» — сформулировал вопрос игрок.

Знаток Елена Александрова предположила, что лодочники продают водяной гиацинт, однако версия оказалась ошибочной. Правильный же ответ заключался в том, что во время цветения владельцы лодок сооружали из растения мост и переводили людей с одного берега на другой.

«Вопросы слишком легкие, несолидно как-то», «Про лодки на третьей секунде дал ответ», «Даже я ответила. А я не так часто отвечаю правильно», «Очень легкий вопрос», — возмутились зрители телеигры.

Ранее команда знатоков не смогла ответить на вопрос из интернета. В задании речь шла об американской модели Шанель Иман.