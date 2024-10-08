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11:24, 8 октября 2024Ценности

41-летняя Бородина снялась в платье с глубоким декольте

Телеведущая Ксения Бородина снялась в грязно-зеленом платье с глубоким декольте

Кадр: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость предстала лежа на диване в длинном облегающем платье грязно-зеленого цвета с глубоким декольте, которое частично обнажало ее грудь.

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Помимо этого, звезда надела широкий серый ремень на талию и остроносые туфли на каблуках. Кроме того, она распустила волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза и губы.

Ранее в октябре Ксения Бородина похвасталась фигурой в купальнике. Ведущая надела ярко-розовый раздельный купальник из ткани в рубчик, состоящий из плавок с высокой посадкой и топа на тонких бретелях.

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      Карина Черных
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