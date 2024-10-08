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10:29, 8 октября 2024Россия

56-летняя россиянка вышла из больницы и бесследно исчезла

KP.RU: в Хабаровске 56-летняя женщина вышла из больницы и бесследно исчезла

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Хабаровске 56-летняя женщина вышла из больницы и бесследно исчезла, передает KP.RU.

По данным издания, россиянку решили оставить в больнице, поскольку у нее наблюдалось ухудшение состояния здоровья. В тот же день горожанка самостоятельно покинула медицинское учреждение.

Женщина в день пропажи была одета в яркую красную куртку, черные спортивные штаны, синюю толстовку. У нее карие глаза и короткие седые волосы. Телосложение худощавое, невысокий рост — 158 сантиметров.

Волонтеры допустили, что исчезнувшая может быть дезориентирована и ей нужна медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что 69-летнюю женщину три дня искали в горах на Красной Поляне в Сочи. Россиянка длительное время не могла объяснить свое местоположение из-за проблем с памятью.

После осмотра медики оценили ее состояние как удовлетворительное.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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